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Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть

26 июля 2022 11:30
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть

Лариса Гузеева показала, как сейчас выглядит актриса.

Лариса Удовиченко считается одой из самых скрытных актрис российского кинематографа. Она не ведет соцсети, редко посещает светские мероприятия, не дает интервью и уже давно не появляется на сцене театра или в кино. Ходили слухи, что звезда уехала из страны. К тому же Удовиченко никогда не скрывала наличие зарубежной недвижимости.

Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть

Но на днях неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть. Постаралась ее подруга: Лариса Гузеева показала подписчикам совместный вечер с актрисой. В видео, которое Гузеева опубликовала в соцсетях, Удовиченко стоит на балконе с видом на море и любуется закатом. По всей видимости, актрисы встретились в Болгарии, где у Гузеевой есть вилла.

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Фолловеры актрисы удивились внешнему виду Удовиченко. Она позировала в простом белом платье в горошек без укладки или макияжа. Пользователи Сети подчеркнули, что лицо Ларисы кажется опухшим и неухоженным, из-за чего она выглядит старше своих лет. Комментаторы уже раскритиковали Гузееву за то, что та выложила очень личное видео с Удовиченко, которое должно было остаться в домашнем архиве.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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