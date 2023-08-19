Подруга Мороз закрутила роман с ее престарелым отцом: общее фото пары вызывает оторопь

Когда Дарья Мороз познакомила отца со своей близкой приятельницей, то вряд ли догадывалась, к чему это приведет. Овдовевший режиссер влюбился в Викторию Исакову.

Юрий Мороз не придал большого значения тому, что избранница моложе на 20 лет. К тому же актриса ответила ему взаимностью. В 2003 году возлюбленные поженились, несмотря на то, что дочь постановщика была против этих отношений.

Мороз не могла смириться с тем, что после гибели ее матери Марины Левтовой рядом с отцом появилась другая женщина, да еще и ее подруга. Артистка объявила бойкот, но результата это не принесло. Супруги до сих пор счастливы вместе и воспитывают дочь — семилетнюю Варвару.

Между тем многие не могут спокойно смотреть на фото престарелого отца звезды «Содержанок» и его избранницы. Не всем такая пара кажется гармоничной, но до чужого мнения знаменитостям вряд ли есть дело.