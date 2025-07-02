«Подросток начал рефлексировать»: в каком возрасте смотреть «Игру в кальмара» опаснее всего — не только из-за обилия крови

Психотерапевт объяснил, как хит от Netflix может сказаться на неокрепшей психике.

«Игра в кальмара» успешно держится в инфополе уже несколько лет: мемы, эдиты, фанатские арты, пародии — всё это в большом количестве делают подростки. Причём нередко это дети, которым нет и 14-ти.

И вот тут становится интересно. С одной стороны, они вроде как ещё совсем маленькие — им и жестокость не рекомендуется, и психика только формируется.

А с другой — современные тинейджеры растут куда быстрее, чем раньше, и в интернете у них открыт доступ ко всему что душа пожелает. Так могут ли такие сериалы на самом деле как-то повлиять на них?

Чтобы понять, есть ли у «Игры в кальмара» реальный вред, мы поговорили с психотерапевтом Владимиром Файнзильбергом.

«Они не отличают кино от жизни»

Серьёзнее всего, по словам эксперта, дело обстоит с подростками в возрасте 12-13 лет. Именно они — самая уязвимая аудитория.

«В этом возрасте у ребёнка ещё не до конца сформированы базовые ориентиры. Характер только складывается, психика — в процессе, и потому критически воспринимать такие сериалы им пока сложно.

То, что взрослый назовёт просто кино или выдумкой, подросток может воспринимать всерьёз — как нечто вполне реальное и возможное», — подчеркнул эксперт.

На этом фоне появляется опасность. Не в том, что ребёнок «сойдет с ума» после просмотра, а в том, что он может начать примерять увиденное на себя — не делая поправку на то, что это вымышленная, жестокая и в целом нездоровая история.

«Дело не в том, что они совсем путают реальность с вымыслом, а в том, что начинают внутренне это соединять. То есть какие-то элементы из вымышленного мира сериала — язык, стиль поведения, идея "выживания" — могут начать проникать в их обычную жизнь», — отметил доктор.

Почему подростки особенно уязвимы?

Подростковый возраст — это всегда поиск себя, своего стиля, своей компании. И как бы ни хотелось думать, что современные тинейджеры «всё понимают», это не совсем так.

«В 12-13 лет психика всё ещё гибкая и восприимчивая. Роль моделей поведения часто играют герои фильмов, игр, клипов.

А если главный герой добивается успеха через насилие, унижение или манипуляции — часть подростков может это перенять. Неосознанно», — объяснил Файнзильберг.

Что делать родителям?

Полностью оградить детей от всего контента невозможно. Да и, по мнению самого эксперта, это не главная цель.

Понятно, что сейчас век интернета, и если захотят — накопают. Но если вдруг вы узнали, что ребёнок смотрит что-то чересчур жестокое, можно ли как-то с ним поговорить, объяснить?

Спойлер: да, можно. Но вместо запретов — разговор, а вместо запугиваний — смещение интереса. Главное, по словам Файнзильберга, это вовремя вмешаться и предложить альтернативу:

«Без давления, без морализаторства. Просто поинтересоваться: что именно ребёнку в этом нравится? Какие эмоции он получает? Что его цепляет? Иногда уже этого хватает, чтобы подросток сам начал рефлексировать».

Вместо жестокости — музыка, мода, культура

Один из самых действенных способов — предложить ребёнку погрузиться в уже существующие молодёжные субкультуры, которые не связаны с агрессией. Например, корейская поп-культура.

«Переключить интерес — не в духе "не смотри это", а скорее "а вот есть ещё вот такое классное". Сейчас у многих подростков большой интерес, например, к корейской культуре — музыке или моде.

Это целый пласт, где можно найти вдохновение, свой стиль, друзей, и при этом без агрессии», — подчеркнул специалист.

Почему это работает? Потому что там есть всё, что подросткам нужно: чувство принадлежности, эмоции, стиль, фан-сообщество. Только вместо жестокости — танцы, клипы и фан-мерч.

Итог: важна не мораль, а участие

Запреты редко дают результат. А вот заинтересованность родителей, внимание и готовность говорить на равных — это работает.

Ребёнку важно чувствовать, что он не один. Что его интересы понятны, что с ним можно обсуждать даже странные сериалы. Только тогда он сам научится отличать шоу от реальности — и не тащить кровавые сценарии в жизнь.

Проще говоря, интернет — не враг. Но в нём нужно уметь плавать. И задача взрослых — стать для подростков хотя бы временным компасом.

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