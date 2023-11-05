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Подростки с необычными именами: Цискаридзе показал любимых «дочь» и «сына»

5 ноября 2023 08:00
Подростки с необычными именами: Цискаридзе показал любимых «дочь» и «сына»

В семье звезды случилось пополнение.

Николай Цискаридзе не хочет жениться и обзаводиться детьми. И тем не менее артисту балета против своей воли пришлось стать отцом. Руку к этому приложили ученики академии балета им. Вагановой.

Своему ректору два года назад студенты подарили двоих малышей — котят породы невская маскарадная. Друг Анастасии Волочковой назвал мальчика Габриэлем, а девочку — Габриэллой.

В социальных сетях танцовщик показал, какими большими выросли его необычные «сын» и «дочь». Хвостатые подростки с необычными именами растопили сердечки интернет-пользователей. Поклонники порадовались тому, что холостой Цискаридзе не страдает от одиночества и в его доме появились усатые друзья, «вырабатывающие уют».

«Как выросли, а какие красавцы», «Милые, красивые, любимые, свои», «Замечательные пушистики. И заботливый, любящий папа — котяткам повезло», — пишут в комментариях под постом знаменитости.

Подростки с необычными именами: Цискаридзе показал любимых «дочь» и «сына»
Фото: Global Look Press/ Anatoly Lomokhov/ globallookpress.com, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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