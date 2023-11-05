Подростки с необычными именами: Цискаридзе показал любимых «дочь» и «сына»
В семье звезды случилось пополнение.
Николай Цискаридзе не хочет жениться и обзаводиться детьми. И тем не менее артисту балета против своей воли пришлось стать отцом. Руку к этому приложили ученики академии балета им. Вагановой.
Своему ректору два года назад студенты подарили двоих малышей — котят породы невская маскарадная. Друг Анастасии Волочковой назвал мальчика Габриэлем, а девочку — Габриэллой.
В социальных сетях танцовщик показал, какими большими выросли его необычные «сын» и «дочь». Хвостатые подростки с необычными именами растопили сердечки интернет-пользователей. Поклонники порадовались тому, что холостой Цискаридзе не страдает от одиночества и в его доме появились усатые друзья, «вырабатывающие уют».
«Как выросли, а какие красавцы», «Милые, красивые, любимые, свои», «Замечательные пушистики. И заботливый, любящий папа — котяткам повезло», — пишут в комментариях под постом знаменитости.