Подросший сын Собчак вызвал переполох в Сети: что с ним не так
Мальчик привлек к себе всеобщее внимание.
Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями осенью 2016 года. Они стараются оберегать своего сына Платона от внимания публики, но иногда все же делятся трогательными кадрами с поклонниками.
Так, в своем блоге звезда «Дня выборов» опубликовал кадр, на котором читает Платону пьесу Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». В кадре можно заметить счастливых отца и сына, а в подписи артист признается, что его наследник по достоинству оценил драматургию.
Подписчики Виторгана остались шокированы милой публикацией. В комментариях они отметили, что Платон с годами все больше и больше становится поход на своих отца и деда. И что в нем больше нельзя узнать Ксению Собчак, а внешне их вовсе нельзя назвать родственниками.
«Улыбка папина», «Вылитый отец, совсем на маму не похож», «От Собчак в мальчике совсем ничего не осталось», — уверены пользователи Сети.