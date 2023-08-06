Подросший сын Собчак вызвал переполох в Сети: что с ним не так

Ксения Собчак и Максим Виторган стали родителями осенью 2016 года. Они стараются оберегать своего сына Платона от внимания публики, но иногда все же делятся трогательными кадрами с поклонниками.

Так, в своем блоге звезда «Дня выборов» опубликовал кадр, на котором читает Платону пьесу Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». В кадре можно заметить счастливых отца и сына, а в подписи артист признается, что его наследник по достоинству оценил драматургию.

Подписчики Виторгана остались шокированы милой публикацией. В комментариях они отметили, что Платон с годами все больше и больше становится поход на своих отца и деда. И что в нем больше нельзя узнать Ксению Собчак, а внешне их вовсе нельзя назвать родственниками.