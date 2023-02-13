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Подросшие сыновья Памелы Андерсон покорили сердца девушек со всего мира: вот как они выглядят

13 февраля 2023 11:15
Подросшие сыновья Памелы Андерсон покорили сердца девушек со всего мира: вот как они выглядят

Творчество уже стало приоритетом для этих мальчиков.

 

Отношения актрисы Памелы Андерсон и барабанщика Томми Ли были бурными и страстными. За это время им пришлось пережить вместе немало скандалов, а любовь этих ярких знаменитостей постоянно проходила испытания на прочность. Тем не менее у пары появились два прекрасных сына, которые сегодня начинают свой карьерный путь.

Брендон и Дилан участвуют в показах известных модных брендов и появляются на красных дорожках рядом со своей мамой. Старший наследник американской красавицы решил стать актером, а вот младший пошел по стопам отца и увлекся музыкой. Кроме того, ребята получили от родителей выразительные глаза и чувственные губы, которые точно покорят сердца многих девушек. Творческая деятельность и привлекательная внешность уже сделали их завидными женихами, чью красоту оценили многие пользователи. Подросшие сыновья Памелы Андерсон покорили сердца девушек со всего мира: вот как они выглядят

«Сыновья невероятно красивы», «Приятные молодые люди», «Они прекрасно выглядят», «Выросли два замечательных сына», — отмечают комментаторы.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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