Подросшие сыновья Памелы Андерсон покорили сердца девушек со всего мира: вот как они выглядят

Отношения актрисы Памелы Андерсон и барабанщика Томми Ли были бурными и страстными. За это время им пришлось пережить вместе немало скандалов, а любовь этих ярких знаменитостей постоянно проходила испытания на прочность. Тем не менее у пары появились два прекрасных сына, которые сегодня начинают свой карьерный путь.

Брендон и Дилан участвуют в показах известных модных брендов и появляются на красных дорожках рядом со своей мамой. Старший наследник американской красавицы решил стать актером, а вот младший пошел по стопам отца и увлекся музыкой. Кроме того, ребята получили от родителей выразительные глаза и чувственные губы, которые точно покорят сердца многих девушек. Творческая деятельность и привлекательная внешность уже сделали их завидными женихами, чью красоту оценили многие пользователи.