Подробности вызвали оторопь: 80-летняя Алентова заговорила о неудачной пластике

Вера Алентова покорила сердца зрителей не только своим талантом, но и яркой внешностью. Миллионы поклонников признавались в любви артистке. С годами же знаменитость начала сталкиваться с возрастными изменениями, поэтому по совету друзей и специалистов решилась на пластическую операцию, но результат ее ужаснул.

Как рассказала сама Алентова, она согласилась на инъекции собственного жира в лицо. Якобы эта процедура помогает разгладить кожу и выравнивает контур, поэтому таким способом «омолодились» многие российские и мировые звезды. Однако в случае артистки процедура только ухудшила ситуацию.

«Жир сдвинул черты, утяжелив нижнюю часть, и мне стало страшно смотреться в зеркало», — признается Алентова в собственной биографии «Все не случайно».

В итоге у знаменитости ушло два года, чтобы полностью восстановиться, вернуться к состоянию до операции и принять свою внешность.