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Успенская покинула страну после скандала: подробности сообщил адвокат

14 июля 2022 17:31
Успенская покинула страну после скандала: подробности сообщил адвокат

Артистка предпочла насладиться каникулами перед судом.

Любовь Успенская покинула Россию на фоне скандала, связанного с нападением на собаку. Подробностями ситуации поделилась адвокат певицы Елена Сенина.

Несколько недель назад артистка оказалась под пристальным вниманием таблоидов из-за ссоры со своей соседкой в коттеджном поселке. Судя по данным СМИ, во время прогулки щенок из соседнего дома попытался познакомиться с собакой Успенской, что та восприняла как акт агрессии. Разозленная певица пришла на участок, где не нашла щенка, но набросилась и избила другую собаку, отдыхавшую на участке.

Сразу же после конфликта соседи приняли решение подать в суд на певицу, а их интересы вызвался представлять Александр Добровинский, по словам которого певице может грозить даже уголовный срок. Однако, как оказалось, Успенская не волнуется из-за этой ситуации и не собирается заниматься подготовкой к предстоящим разбирательствам. По словам Сениной, сейчас артистка находится на отдыхе.

«Она находится сейчас на отдыхе и не думает ни о каких собаках», — цитирует слова правозащитницы Telegram-канал «Звездач».

Не скрывает свое местоположение и сама знаменитость. Успенская в социальных сетях хвастается своими каникулами, которые проводит в Турции, и не вспоминает о предстоящих разбирательствах.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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