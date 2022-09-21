Подробности кражи ста миллионов вызвали оторопь: вдову Градского сгубил случай

Спустя всего два месяца после смерти Александра Градского его вдова стала жертвой злоумышленников. Марину Коташенко ограбили на 100 млн рублей. Преступление казалось четко спланированным, но это лишь на первый взгляд. На деле эта кража удалась лишь благодаря нелепым случайностям.

История о том, как модель встретили на дороге автоподставщики, после чего вынудили ее вернуться домой и отдать им деньги, которые хранились под кроватью, обрастает все новыми подробностями. На этот раз стало известно то, что вызовет оторопь у любого.

Предотвратить преступление мог (вернее сказать, должен был) охранник коттеджного поселка, в котором проживает вдова мэтра. Однако на своем месте он оказался «новеньким» и на смену вышел случайно, поскольку другой охранник заболел. Сотрудникам полиции чоповец заявил, что ничего подозрительного не заметил и действовал строго по инструкции: сверил номер авто, на котором передвигалась Коташенко, на том и успокоился.

Как пишет «Комсомольская правда », оснований для того, чтобы утверждать, что охранник был в сговоре со злоумышленниками, у правоохранительных органов нет. По этой причине по громкому делу он проходит в качестве свидетеля.