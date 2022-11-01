Подражание Голливуду довело Букиных до отчаяния: Дашу спасла только кома

Ситком «Счастливы вместе» стал одним из самых популярных российских сериалов. Создателям удалось выпустить более 360 серий, которые выходили на экраны в течение нескольких лет. При этом мало кто из зрителей догадывался, на какие жертвы артистам пришлось пойти ради сериала.

Дело в том, что основой для проекта стал американский ситком «Женаты и с детьми». Создатели не только скопировали персонажей и сюжет, но и весь стиль работы. Например, читка сценария проходила всего один раз в присутствии всей съемочной группы, а сюжет новых серий актеры узнавали всего лишь за день до начала съемок.

Другая работа над проектом тоже шла в духе американских коллег. Рабочая неделя продолжалась шесть дней, а каждая смена — 12 часов. Артисты практически жили на площадке поэтому пользовались каждой возможностью, чтобы отдохнуть. Например, Наталья Бочкарева, исполнившая роль Даши Букиной, до сих пор вспоминает, что была несказанно рада, когда ее героиня оказалась в коме. Вынужденное отсутствие впервые за долгое время позволило ей насладиться отдыхом и провести время в компании своих близких.

Подобное отношение положительно сказалось на общении в коллективе. Несмотря на усталость, знаменитости не раз признавались, что во время работы начали считать своих коллег настоящей семьей, ведь видели их намного чаще, чем своих родственников.