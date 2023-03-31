Подпольные продюсеры: кто помогал звездам пробиться на советскую эстраду

Слово «продюсер» мало что говорило обычному советскому гражданину. Однако это не означает, что таких людей в Стране Советов не было.

Возможно, слава Владимира Высоцкого не была бы столь оглушительной, если бы не содействие Валерия Янкловича. Он был театральным актером в Брянске, затем стал заместителем директора Театра драмы в Кишеневе. Янклович попросил Высоцкого дать концерт, на что артист согласился. Публика приняла барда бурными овациями, а Владимир Семенович обрел еще большую популярность.С того момента между Высоцким и Янкловичем завязалась многолетняя дружба. Валерий стал импресарио барда и подпольно организовывал ему концерты в самых разных уголках страны.

Не могло бы состояться и триумфа Виктора Цоя, если бы не покровительство Юрия Айзеншписа. Еще в молодые годы он устраивал подпольные рок-концерты. В 80-е Айзеншпис взялся за группу «Кино» и превратил Цоя в кумира поколения. Его методы продвижения называли жестокими и беспринципными, но, как показало время, результат того стоил.

Так незримая деятельность продюсеров превратила музыкантов в героев своего времени.