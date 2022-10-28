Подпольные миллионеры: кому достались несметные богатства советской династии

Считается, что в Советском Союзе все были равны, но в реальности дела обстояли иначе. Находились среди граждан страны и подпольные миллионеры, состояние которых казалось другим немыслимым. Яркий тому пример — потомственная дрессировщица Наталья Дурова, которой достались несметные богатства советской династии.

О ее благосостоянии слагались легенды, и повод для этого действительно был. Представительница известной цирковой династии владела несколькими квартирами не только в Москве, но и за границей, что само по себе являлось невиданной роскошью. Кроме того, обстановку в апартаментах знаменитости трудно было назвать скромной: дорогая мебель, старинные иконы на стенах и сейфы, полные драгоценностей.

Особенным украшением коллекции Дуровой считались голубые бриллианты, владелицей которых в свое время была сама Екатерина Великая. Неудивительно, что после смерти Натальи Юрьевны развернулась нешуточная борьба между ее наследниками, победу в которой одержала внучка артистки Лиза Соловьева.