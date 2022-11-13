Подозревали любовника Дианы: от кого принц Гарри унаследовал рыжие волосы

Поклонники со дня рождения принца Гарри не прекращают обсуждение, почему же наследник престола родился с ярко-рыжими волосами. Первое время публика предполагала, что отцом принца был вовсе не принц Чарльз, а офицер британской армии Джеймс Хьюитт, однако эти домыслы не оказались правдой.

Дело в том, что рыжеволосый Хьюитт действительно был любовником принцессы, но их связь началась намного позднее рождения принца Гарри. Чтобы раз и навсегда разобраться в ситуации, офицер даже выступил с официальным заявлением, полностью объяснив публике всю ситуацию.

После этого журналисты попытались найти объяснение рыжим волосам наследника престола и обратились к родословной леди Ди. И, как оказалось, в ее роду обнаружилось множество обладателей рыжих волос. И этот ген оказался настолько сильным, что проявляется уже несколько поколений. Например, представители рода Спенсеров, которые жили за несколько поколений до принцессы, Джордж, Генриетта и Джорджиана, на одной из картин как раз запечатлены с огненно-рыжими волосами.

Эксперты уверены, что в будущем членов королевской семьи также ждут родственники с рыжими волосами, которые будут заметно отличаться от других королевских родственников.