Подозревали инсульт или онкологию: почему госпитализировали Тарасову

Врачи уверены, что у легендарного тренера все будет хорошо.

Накануне поклонники фигурного катания были всерьез расстроены известием о госпитализации знаменитого тренера Татьяны Тарасовой. Бессменная наставница проекта «Ледниковый период» уже давно испытывает проблемы со здоровьем, но на этот раз ей потребовалась помощь врачей.

Многие россияне подозревали, что у 75-летней Татьяны Анатольевны обнаружат инсульт, инфаркт или онкологическое заболевание. Однако после обследования Тарасовой врачи поспешили успокоить фанатов: их любимому тренеру не угрожает ничего серьезного.

Выяснилось, что у нее так называемая вертебро-базилярная недостаточность (ВБН), то есть нарушение работы мозга из-за уменьшения кровообращения.

Как отметил в беседе с изданием Sport24 хорошо знающий Татьяну Тарасову по совместной работе спортивный врач Константин Завьялов, такой диагноз — это целая совокупность симптомов, причины которых нужно выяснять дополнительно. ВБН может возникнуть, например, при гриппе или каких-то простудных заболеваниях.

Сейчас Тарасова уже выписалась из больницы и вернулась домой. А это значит, что скоро ее снова можно будет увидеть на телеэкранах страны.