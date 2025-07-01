Подожди, она не договорила: 5 роскошных хоррор-сериалов, которые закрыли слишком рано (продолжения №2 ждут 16 лет)

Почти все эти проекты продержались в эфире всего-то один сезон.

Телеканалы и стриминги любят запускать хоррор-сериалы — но ещё больше они любят их внезапно закрывать. И вот ты сидишь с кружкой чая в 2 часа ночи, обложился пледами, вжился в мрачную атмосферу — и бац: финал первого сезона оказывается финалом навсегда.

Зрители стонут, петиции пишутся, но увы — слишком часто даже лучшие хоррор-идеи не успевают развернуться по-настоящему. Вот пять таких проектов, которые стоило бы доснять до последней капли крови.

1. «Страна Лавкрафта» (2020)

Гремучая смесь ужасов Лавкрафта и исторического контекста Америки 50-х, «Страна Лавкрафта» умудрилась объединить монстров с настоящим западным ужасом — расизмом.

Молодой герой (Джонатан Мэйджорс) ищет пропавшего отца и заодно сталкивается с кошмарами прямо из лавкрафтовских страниц. Было всё: парад чудовищ, социальный подтекст и идеальный баланс драмы и хоррора. Первый сезон собрал кучу восторгов — но на втором HBO вдруг махнул рукой. Зато успели подарить зрителям один из самых атмосферных и смелых хорроров десятилетия.

2. «Кровавая езда» (2017)

В постапокалиптическом будущем бензин заменили... люди. Да-да, машины ездят на крови, а люди участвуют в гонке на выживание. «Кровавая езда» — это безумный коктейль из «Безумного Макса», трэша и луж крови. Мясо, хром и безумие — сериал выглядел как мечта фанатов старых шокеров и игр вроде Twisted Metal.

13 серий, много «жести», культовый вайб — и всё. Канал SyFy быстро прикрыл эту бензиновую баню, хотя в этом трэш-шедевре могло родиться ещё много безумных историй.

3. «Река» (2012)

Что будет, если «Ведьму из Блэр» растянуть на сезон? Получится «Река». Группа телевизионщиков отправляется в сердце Амазонки искать пропавшего ведущего природы — и находит кое-что гораздо страшнее диких зверей.

Сериал снят в формате «найденной плёнки»: трясущаяся камера, ночные кадры, шёпот в джунглях. Атмосфера — зачет, мурашки — гарантированы. Но аудитория так и не распробовала этот формат на ТВ, и «Реку» осушили после первой же главы.

4. «Остров Харпера» (2009)

Идеальный слэшер на ТВ. Группа людей приезжает на отдалённый остров на свадьбу — и внезапно оказывается в сюжете про возрождённого серийного убийцу. С каждой серией — новое убийство и новый секрет.

Шоу должно было стать антологией — но зрители не сразу оценили, насколько это крутейший гибрид классического детектива и хоррора. Через годы «Остров Харпера» обзавёлся маленькой армией фанатов, которые мечтают о возрождении, но увы — CBS тогда решил, что хватит и одной кровавой свадьбы.

5. «Клуб полуночников» (2022)

Майк Флэнеган — мастер пугать людей красиво и умно. «Клуб полуночников» должен был стать новой хоррор-легендой Netflix: восемь подростков в хосписе рассказывают страшилки друг другу, а первый умерший обязан вернуться с того света и передать знак. Каждый герой — отдельная история, каждый эпизод — маленький кошмар. Но чудо не случилось.

Netflix не продлил сериал, оставив кучу вопросов и призраков без ответа.

Ранее мы писали: Одним словом докатились: «Колесо времени» официально хуже «Колец власти», хотя проблемы у них одинаковые