Подольская в крошечном купальнике взбаламутила Сеть: что так поразило народ (фото)

Несколько дней назад Наталья Подольская отправилась на отдых в Дубай. Новостями с курорта артистка делится в своем блоге, и некоторые ее публикации шокируют подписчиков.

Так, на странице артистки появилась серия фотографий, на которых она позирует в откровенном миниатюрном купальнике на берегу Персидского залива. Подольская наслаждается прозрачной водой и хвастается стройной фигурой, не стесняясь откровенного образа.

Публикация привлекла внимание поклонников. В комментариях они осыпали артистку комплиментами, отметив, как эффектно она выглядит. Также же фанаты с удивлением отреагировали на отсутствие макияжа у знаменитости, ведь она редко делится «честными» снимками.