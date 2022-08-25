Подогрела слухи о скорой свадьбе: такого от Бузовой не ожидал никто

С недавних пор певице Ольге Бузовой приписывают роман с Иваном Семеновым. Известный банкир красиво ухаживает за звездой, не жалея средств на дорогие подарки.

В результате в Сети появились слухи о том, что артистка, которая давно мечтает о замужестве и крепкой семье, наконец, отправится в ЗАГС. Однако вскоре выяснилось, что у нового ухажера исполнительницы есть гражданская жена — модель и телеведущая Анна Калашникова.

Между тем Бузова все это время отказывалась комментировать свои отношения с Семеновым, но теперь прервала молчание. В своих социальных сетях знаменитость опубликовала ролик, в кадрах которого предстала в белом наряде, чем сначала подогрела слухи о скорой свадьбе.

Однако в подписи к видео артистка заметила, что охотно вышла бы замуж в таком образе, но вот только нет достойных претендентов. Таким образом, экс-ведущая «Дома-2» расставила все точки над «i» и публично отказала Семенову.