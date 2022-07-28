Подогрела слухи о болезни: 68-летняя Вайкуле вышла на связь

Последние несколько недель поклонники Лаймы Вайкуле переживают за ее состояние. Ходили слухи, что артистка отправилась в США на ежегодное медицинское обследование. После того как в начале 90-х певице диагностировали рак молочной железы, она регулярно проходит диагностику. И в этом году, по заверениям источников, врачи обнаружили у нее рецидив онкологии. Сообщалось, что Вайкуле прошла через насколько курсов агрессивной химиотерапии, после которых долго восстановилась в особняке в Латвии. Обсуждались даже предположения о том, что состояние Лаймы стало критическим, поэтому поддержать подругу спешно прилетела в Юрмалу Алла Пугачева.

На днях 68-летняя Вайкуле вышла на связь в соцсетях и только подогрела слухи о болезни. Певица анонсировала новые выступления, пообещав порадовать фанатов творчеством. Ее подписчики обратили внимание, что на снимке похудевшая артистка позирует в аккуратной косынке на голове, прикрытой шляпой. Комментаторы предположили, что из-за химиотерапии Вайкуле лишилась волос.