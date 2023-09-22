Подобрали сиротой в заброшенном доме: Михалков раскрыл горькую правду о своем детстве

С ранних лет Андрей Кончаловский и Никита Михалков были окружены роскошью. И это неудивительно, ведь они родились в легендарной советской семье. Их отцом был известный писатель Сергей Михалков, а матерью — поэтесса и переводчица Наталья Кончаловская.

Она уделяла большое внимание культурному развитию сыновей. В их усадьбе часто останавливались удивительные люди. Однажды Михалков опоздал в школу, потому что всю ночь ему мешал спать своей музыкой пианист Святослав Рихтер. Учителя оправданиям мальчика просто не поверили.

За братьями в образовательном учреждении в итоге закрепилась репутация барчуков, настоящих богатеев. Одноклассники их откровенно недолюбливали. Михалкову приходилось постоянно драться, защищая себя. В результате он решил пойти на хитрость и однажды поведал школьникам горькую правду о своем детстве.

Будущий режиссер рассказал, что на самом деле является сиротой, которого писатели подобрали в заброшенном доме и теперь воспитывают. Весь свой актерский талант Михалков смог продемонстрировать одноклассникам, так что те безусловно поверили его словам и даже прекратили задирать. Впрочем, вскоре обман мальчика раскрылся.