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Поднятие уровня в Ярнаме: новое китайское аниме уже назвали неофициальной экранизацией Bloodborne

28 июня 2025 18:36
Поднятие уровня в Ярнаме: новое китайское аниме уже назвали неофициальной экранизацией Bloodborne

Тот случай, когда исекай не стыдно смотреть.

Исекаев за последние годы наплодили столько, что от названия жанра начинает дергаться глаз. Но тут появляется «Повелитель тайн», и первые посмотревшие сидят и задают риторический вопрос: это что такое?

Мрачный город в викторианском стиле, вечерний туман, готические персонажи, похоронный саундтрек — завораживает. Атмосфера напоминает Bloodborne: те же бесконечные лестницы в никуда, книги в пыли, карты Таро вместо оружия и магия, которая не даёт могущества, а лишь усугубляет безумие.

Поднятие уровня в Ярнаме: новое китайское аниме уже назвали неофициальной экранизацией Bloodborne

Вот только аниме по культовому эксклюзиву PlayStation никак не выйдет, а этот проект уже обзавелся двумя сериями.

О чем аниме

Главный герой по имени Кляйн (он же Чжоу Минжуй из нашего мира) просыпается с дырой в голове и амнезией, а потом случайно проводит ритуал, попадает в астральную зону, где встречает других «арканов», и основывает Таро-клуб.

С первых сцен понятно: визуал — топ. Уровень детализации — как в «Поднятии уровня», только в викторианской атмосфере. Каждый кадр будто с обложки — кровавая луна, потусторонние отголоски и силуэты в тени. А за углом, кажется, стонет что-то древнее и очень голодное. Только у героя нет Молота-меча, лишь карты в колоде.

Поднятие уровня в Ярнаме: новое китайское аниме уже назвали неофициальной экранизацией Bloodborne

Не просто красиво, а ещё и умно

Аниме не делает героя всемогущим как Сон Джин Ву. Он осторожен, ошибается, читает древние дневники, чтобы не свихнуться первым же вечером. Словом, прокачивается в местном аналоге Ярнама.

Мир вокруг тонко простроен: тут не сражаются за школы магии, а пытаются выжить. В диалогах хватает тонкого юмора, а ритуалы не скатываются в карикатурную жуть.

Поднятие уровня в Ярнаме: новое китайское аниме уже назвали неофициальной экранизацией Bloodborne

Хоррор, от которого не хочется отвести взгляд

В Bloodborne ты боишься не потому, что страшно, а потому что каждая ошибка заставляет проходить путь заново и терять опыт. В «Повелителе тайн» — так же. Тот, кто кажется союзником, может оказаться предателем. . «Повелитель тайн» — это не просто исекай. Это викторианская готика, философия, лавкрафтианский ужас и щепотка китайского трагизма, приправленные великолепной анимацией и плотным сюжетом. Если бы у Bloodborne было аниме — оно выглядело бы вот так.

Культовые мировые режиссеры «пищат от восторга» из-за этого советского мультика, а российские родители не хотят показывать его детям.

Фото: Кадр из игры Bloodborne, сериала «Повелитель тайн»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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