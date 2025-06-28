Поднятие уровня в Ярнаме: новое китайское аниме уже назвали неофициальной экранизацией Bloodborne

Исекаев за последние годы наплодили столько, что от названия жанра начинает дергаться глаз. Но тут появляется «Повелитель тайн», и первые посмотревшие сидят и задают риторический вопрос: это что такое?

Мрачный город в викторианском стиле, вечерний туман, готические персонажи, похоронный саундтрек — завораживает. Атмосфера напоминает Bloodborne: те же бесконечные лестницы в никуда, книги в пыли, карты Таро вместо оружия и магия, которая не даёт могущества, а лишь усугубляет безумие.

Вот только аниме по культовому эксклюзиву PlayStation никак не выйдет, а этот проект уже обзавелся двумя сериями.

О чем аниме

Главный герой по имени Кляйн (он же Чжоу Минжуй из нашего мира) просыпается с дырой в голове и амнезией, а потом случайно проводит ритуал, попадает в астральную зону, где встречает других «арканов», и основывает Таро-клуб.

С первых сцен понятно: визуал — топ. Уровень детализации — как в «Поднятии уровня», только в викторианской атмосфере. Каждый кадр будто с обложки — кровавая луна, потусторонние отголоски и силуэты в тени. А за углом, кажется, стонет что-то древнее и очень голодное. Только у героя нет Молота-меча, лишь карты в колоде.

Не просто красиво, а ещё и умно

Аниме не делает героя всемогущим как Сон Джин Ву. Он осторожен, ошибается, читает древние дневники, чтобы не свихнуться первым же вечером. Словом, прокачивается в местном аналоге Ярнама.

Мир вокруг тонко простроен: тут не сражаются за школы магии, а пытаются выжить. В диалогах хватает тонкого юмора, а ритуалы не скатываются в карикатурную жуть.

Хоррор, от которого не хочется отвести взгляд

В Bloodborne ты боишься не потому, что страшно, а потому что каждая ошибка заставляет проходить путь заново и терять опыт. В «Повелителе тайн» — так же. Тот, кто кажется союзником, может оказаться предателем. . «Повелитель тайн» — это не просто исекай. Это викторианская готика, философия, лавкрафтианский ужас и щепотка китайского трагизма, приправленные великолепной анимацией и плотным сюжетом. Если бы у Bloodborne было аниме — оно выглядело бы вот так.

Культовые мировые режиссеры «пищат от восторга» из-за этого советского мультика, а российские родители не хотят показывать его детям.