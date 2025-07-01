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Киноафиша Статьи «Поднятие уровня в одиночку» — почти идеальное аниме, если «правильно» его смотреть: делимся лайфхаком для хейтеров

«Поднятие уровня в одиночку» — почти идеальное аниме, если «правильно» его смотреть: делимся лайфхаком для хейтеров

1 июля 2025 12:19
«Поднятие уровня в одиночку» — почти идеальное аниме, если «правильно» его смотреть: делимся лайфхаком для хейтеров

У Сон Джин-Ву нет цели, только путь.

«Поднятие уровня в одиночку» успело собрать вокруг себя армию поклонников и не меньшее число недовольных зрителей. Одни обожают серию за зрелищность, другие ругают её за «пустую» историю и клишированные ходы. Но недавно на Reddit один из фанатов поделился настоящим лайфхаком: смотреть тайтл нужно не как серьёзное аниме с философским подтекстом, а как… обычный голливудский боевик.

Главного героя зовут Сон Джин-Ву, и весь сюжет — это по сути его нескончаемый путь от жалкого охотника, едва выжившего в храме Картеон, до машины для убийства монстров. Кто-то ждал от сюжета глубины, драматичного раскрытия персонажей или морали про цену силы — а зря.

«Поднятие уровня в одиночку» — почти идеальное аниме, если «правильно» его смотреть: делимся лайфхаком для хейтеров

Если перестать накладывать на «Поднятие уровня» рамки классических «больших» сериалов вроде «Ван-Пис» или «Наруто» и просто включить режим попкорн-боевика, многое встанет на свои места.

У этой истории простая цель — зрелище и кайф. Сон Джин-Ву размахивает кинжалами, крошит полчища врагов, а закадровый сюжет существует лишь для того, чтобы слегка разбавить бесконечный махач. В этом и весь фокус — не нужно копаться в символизме или ждать сложных твистов.

Зато если вы примете этот подход, то «Поднятие уровня» внезапно становится одним из самых развлекательных экшенов сезона. Чистый адреналин, никакой затянутой болтовни и бесконечный поток эффектных боёв. В мире, где многие аниме тонут в филлерах и древнем лоре, «Поднятие уровня» честно даёт то, за что его любят: стильного героя, красивый экшен и простую, но бодрую динамику.

«Поднятие уровня в одиночку» — почти идеальное аниме, если «правильно» его смотреть: делимся лайфхаком для хейтеров

Так что, если вы всё ещё собирались хейтить Сон Джин-Ву за «однообразие» — попробуйте переключить режим и смотреть всё это как вечерний боевик. Идеальный под пиццу и колу!

Ранее мы писали: 3 сезону «Поднятия уровня» придется «забить» на канон: 5 изменений по сравнению с манхвой сделают аниме только лучше

Фото: Кадр из аниме «Поднятие уровня в одиночку»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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