«Поднятие уровня в одиночку» — почти идеальное аниме, если «правильно» его смотреть: делимся лайфхаком для хейтеров

«Поднятие уровня в одиночку» успело собрать вокруг себя армию поклонников и не меньшее число недовольных зрителей. Одни обожают серию за зрелищность, другие ругают её за «пустую» историю и клишированные ходы. Но недавно на Reddit один из фанатов поделился настоящим лайфхаком: смотреть тайтл нужно не как серьёзное аниме с философским подтекстом, а как… обычный голливудский боевик.

Главного героя зовут Сон Джин-Ву, и весь сюжет — это по сути его нескончаемый путь от жалкого охотника, едва выжившего в храме Картеон, до машины для убийства монстров. Кто-то ждал от сюжета глубины, драматичного раскрытия персонажей или морали про цену силы — а зря.

Если перестать накладывать на «Поднятие уровня» рамки классических «больших» сериалов вроде «Ван-Пис» или «Наруто» и просто включить режим попкорн-боевика, многое встанет на свои места.

У этой истории простая цель — зрелище и кайф. Сон Джин-Ву размахивает кинжалами, крошит полчища врагов, а закадровый сюжет существует лишь для того, чтобы слегка разбавить бесконечный махач. В этом и весь фокус — не нужно копаться в символизме или ждать сложных твистов.

Зато если вы примете этот подход, то «Поднятие уровня» внезапно становится одним из самых развлекательных экшенов сезона. Чистый адреналин, никакой затянутой болтовни и бесконечный поток эффектных боёв. В мире, где многие аниме тонут в филлерах и древнем лоре, «Поднятие уровня» честно даёт то, за что его любят: стильного героя, красивый экшен и простую, но бодрую динамику.

Так что, если вы всё ещё собирались хейтить Сон Джин-Ву за «однообразие» — попробуйте переключить режим и смотреть всё это как вечерний боевик. Идеальный под пиццу и колу!

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