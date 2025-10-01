Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»

«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»

1 октября 2025 16:11
Кадры из аниме «Восхождение героя щита» и «Цепные хроники: Свет Геккейтаса»

Тут вам и меланхолия, и лирика.

Фэнтези-исекаев за последние годы стало столько, что шагу не ступить: у каждого героя — магический смартфон, у каждой героини — целая коллекция ушек и хвостиков. И всё же некоторые проекты умудряются пробиться сквозь рутину.

Вспомните «Восхождение героя щита» («Tate no Yuusha no Nariagari») — стартовый сезон тащил интригой и драмой, а потом… будто пошёл на понижение, считает беспристрастный ИИ.

Дескать, герой качается, враги становятся шаблоннее, и вся магия первых серий растворяется.

«На этом фоне “Поднятие уровня в одиночку” выглядит бодрее, но и оно — не то пальто: слишком много блеска и пафоса, слишком мало души», — посетовала нейронка, попутно подобрав три похожих тайтла, которые еще не засмотрены до дыр.

1. «Гримгал пепла и иллюзий» (Hai to Gensou no Grimgar)

«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»

Аниме, где герои просыпаются в фэнтези-мире без воспоминаний. Здесь нет суперсил, прокачки до небес и лёгких побед. Каждый бой — риск, каждая потеря — настоящая боль.

Атмосфера скорее меланхоличная, чем героическая, но именно в этом и сила «Гримгала». Он показывает цену выживания, а не только красивые скиллы.

2. «Цепные хроники: Свет Геккейтаса»

«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»

Проект, который начинался как мобильная игра, но аниме-адаптация приятно удивляет.

Мрачное средневековое фэнтези, где светлые герои терпят поражения, а враг действительно страшен. Здесь больше эпичности и политических интриг, чем в привычных иссекаях. Для тех, кто любит «Восхождение» за масштаб, «Цепные хроники» могут стать приятным сюрпризом.

3. «Духовные хроники»

«”Поднятие уровня” — не то пальто»: нейросеть нашла 3 идеальных малоизвестных аниме вместо скатившегося «Восхождения героя щита»

Да, это тоже иссекай, но с акцентом не на битвах ради битв, а на двойственной жизни героя. Он одновременно обычный японский студент и сирота из другого мира.

Эта раздвоенность делает сюжет куда драматичнее, чем привычная схема «герой + гарем». Меньше мемов, больше серьёзности — и от этого только интереснее.

Вот вам три направления: меланхолия «Гримгала», эпос «Цепных хроник» и двойная драма «Хроник духовных». Всё это куда честнее и вкуснее, чем механическая прокачка «Поднятия уровня».

Ранее мы писали: «3 сезон “Соло Прокачки” может не выйти никогда»: Aniplex нашла замену «Поднятию уровня» — девочки-самураи вместо Сон Джин-ву

Фото: Кадры из сериалов «Восхождение героя щита», «Гримгал пепла и иллюзий», «Цепные хроники: Свет Геккейтаса», «Духовные хроники»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
4 комментария
На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney! Читать дальше 3 октября 2025
«Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники «Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники Читать дальше 1 октября 2025
Когда школа интересна не только детям: эти 5 драматичных сериалов для подростков серьёзнее большинства «взрослых» хитов Когда школа интересна не только детям: эти 5 драматичных сериалов для подростков серьёзнее большинства «взрослых» хитов Читать дальше 30 сентября 2025
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное… «Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное… Читать дальше 29 сентября 2025
Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику Ляпов нет, зато есть Хабенский и Серебряков: историк выбрал 3 идеальных российских исторических сериала — сняты как по учебнику Читать дальше 3 октября 2025
Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время Читать дальше 3 октября 2025
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Читать дальше 3 октября 2025
«Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде «Феномен»: создательница «Киберслава» объяснила гениальность «Евангелиона» — аниме не для детей уникально в своем роде Читать дальше 2 октября 2025
«Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово «Ева залезает в Синдзи»: на Reddit вспомнили советский «Евангелион» — японцы скопировали покадрово Читать дальше 2 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше