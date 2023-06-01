Подмену звезды никто не заметил: что не так с сериалом «Моя прекрасная няня»

Ситком «Моя прекрасная няня» до сих пор находит отклик у зрителей. Однако одна деталь почему-то даже спустя годы остается почти не замеченной — речь идет замене актрисы.

В первых сериях постоянной спутницей Вики Прутковской была рыжеволосая подруга Верунчик. Роль исполнила Гульнара Нижинская. Однако после третьего сезона ей на смену пришла Олеся Железняк, сыгравшая чудаковатую Галю. Ее образ получился идентичным, поэтому зрители не придали значения этой рокировке.

Оказывается, за кадром разгорались нешуточные страсти, ставшие причиной ухода Нижинской. По словам Гульнары, ее замена стала неожиданностью для нее самой. Она предположила, что ее уволили из-за Анастасии Заворотнюк, которая не дотягивала до игры Нижинской. Гульнара считает, что она перекрывала коллегу в кадре и это не понравилось режиссеру.

Сегодня актриса почти по-прежнему снимается в фильмах и сериалах. Но Верунчик остается ее самой известной работой в кино.