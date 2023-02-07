Подмену никто не заметил: в главной сцене «Бриллиантовой руки» обошлись без Никулина

Юрий Никулин был любимцем Леонида Гайдая. Талантливый артист всегда виртуозно справлялся с каждой своей ролью, однако на съемках не обходилось и без досадных провалов.

Так, в одной из ключевых сцен комедии «Бриллиантовая рука» Никулина пришлось заменить другим актером. Речь идет об эпизоде, где Семен Семеныч поскользнулся на арбузной кожуре и упал, произнося «Черт побери!». Юрий Владимирович никак не мог выполнить этот нехитрый трюк. Несмотря на многочисленные попытки, легко и непринужденно упасть актеру так и не удалось.

На помощь Никулину пришел Леонид Каневский, который сыграл в фильме молодого контрабандиста. Уже с первого дубля он смог виртуозно упасть. Этот кадр с Каневским и вошел в картину, но заметить подмену не получится даже при всем желании — за это спасибо искусной работе монтажера.

Когда снимали сцены в «Стамбуле», нелегко пришлось и Андрею Миронову. Съемки проходили в Баку в ужасную жару. Актер был одет в водолазку и костюм из синтетики. У Миронова обострилась экзема, которая усугубилась из-за нанесения грима.