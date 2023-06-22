Подмену Дженнифер Энистон в «Друзьях» не замечали 20 лет: убедитесь сами

Некоторые сериалы стоят того, чтобы пересматривать их снова и снова. Вот еще один повод обновить в своей памяти сериал «Друзья»: там нашлись новые и весьма интересные киноляпы.

Самые внимательные фанаты «Друзей» не только знают наизусть реплики всех героев, но и замечают такие подробности, в которые сложно поверить. Оказалось, в некоторых сценах на месте Рэйчел находится не Дженнифер Энистон, а совсем другая девушка.

Неожиданное открытие зрители сделали при просмотре девятого сезона сериала, а именно 4 и 15 серий. В них можно заметить, что в кадре появляется актриса с похожей на Дженнифер прической, но с совсем другими чертами лица. В одной из серий она стоит возле Джоуи во время разговора с Моникой, а в другой — сидит за столом с Моникой и Чендлером.

По всей видимости, в этих сценах актрису заменяла дублерша, а кадры, в которые она случайно попала, просто забыли удалить на монтаже.