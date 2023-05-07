«Подлый поступок»: репутация Киркорова испорчена навсегда

Филипп Киркоров странно повел себя в день похорон Валентина Юдашкина. Певец, который скорбел в соцсетях из-за ухода кутюрье, не стал приезжать на Троекуровское кладбище.

При этом объективных причин, по которым артист не смог бы посетить траурное мероприятие, на первый взгляд нет. 6 мая у звезды не было запланировано ни одного концерта или выступления. Удивительно и то, что музыкант не захотел составить компанию отцу Бедросу Киркорову, который пришел на панихиду, несмотря на нестабильное состояние здоровья. Поддержка немощному старику точно бы не помешала.

В Сети тут же поползли слухи, что исполнитель не захотел пересекаться с Аллой Пугачевой.

«Испугался, что встретится с Примадонной с глаза на глаз», «Такой подлый поступок, на самом дел. Горазд только на грустные посты?», «Полное разочарование», — пишут пользователи.

Сам король поп-музыки никак не комментирует распускаемые слухи и продолжает ностальгировать в Сети об ушедшем модельере.