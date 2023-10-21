Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры

Николай Басков сильно подмочил свою репутацию. Оказалось, что слово певца ничего не стоит. Правду о непристойном поведении артиста раскрыл его коллега по цеху.

Пока другие звезды российского шоу-бизнеса балуют себя дорогостоящими приобретениями, Хабиб никак не может накопить на квартиру. Не так давно он пожаловался на это «золотому голосу России». И блондин пообещал, что непременно окажет помощь 33-летнему исполнителю в покупке недвижимости.

Недаром говорят, что обещанного три года ждут. Друг Киркорова, судя по всему, напрочь забыл о том разговоре с Хабибом. В новом интервью он рассказал о подлом поступке Баскова, который сегодня делает вид, будто никаких договоренностей не было и в помине.

«Обманул, получается. Не помогает и не дарит», — приводят слова разочарованного музыканта СМИ.

Теперь остается надеяться, что у знаменитости проснется совесть и он все-таки обеспечит Хабиба крышей над головой.