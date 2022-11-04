Подлый обман: почему продолжение «Дикого ангела» отвергли в России

Аргентинский сериал «Качорра», вышедший вскоре после «Дикого ангела», сняли с эфира из-за низких рейтингов, и даже участие всеобщей любимицы не спасло ситуацию. Этот провал стал полной неожиданностью, ведь проекты с Наталией Орейро всегда становились мировыми хитами.

Актриса исполнила роль девушки по имени Качорра. Героиня, ложно обвиненная в преступлении, пользуется шансом и сбегает из тюрьмы. Она меняет образ, красит волосы в красный цвет и делает короткую челку. Однако история не зашла российским зрителям, ведь их ожидания не оправдались.

А подвела всех неудачная рекламная кампания. Дело в том, что накануне премьеры «Качорру» позиционировали как «Дикий ангел. Возвращение». Это оказалось обманом, ведь сюжет нового сериала абсолютно не был связан с историей про Милагрос и Иво. Телевизионщикам пришлось снять «Качорру» с эфира из-за падающих рейтингов. Вскоре было принято решение продвигать отечественные проекты, поэтому латиноамериканские шоу покинули российские экраны.