Подложила матери свинью: куда пропала дочь Эдиты Пьехи (фото)

Эстрадная певица Эдита Пьеха была всесоюзной любимицей. Ее дочь Илона Броневицкая пошла по стопам матери и тоже посвятила себя музыке. Однако ей не удалось сделать такую же успешную карьеру, как у Пьехи. Чем же теперь занимается Броневицкая?

В течение своей жизни Илона увлекалась не только музыкой. Она пробовала себя в качестве актрисы и телеведущей. Илона играла в фильме «Наше призвание» вместе с Валерием Золотухиным и Ией Савиной. А через пять лет она снялась в продолжении «Я — вожатый форпоста».

Также Броневицкая всегда отличалась своим трепетным отношением к животным. С детства она не могла смириться с тем, что деревенские коровы и свинья идут на мясо. Когда Илона подросла, то завела поросенка. Необычный питомец прожил в их доме 17 лет. Вот так дочь в прямом смысле подложила свинью матери, которой пришлось смириться с новым жильцом.

Сегодня 61-летняя артистка часто появляется в популярных телешоу, где рассказывает о своих коллегах. Илона сильно похудела за последние годы. Она давно перекрасилась из рыжего цвета в белый, но не изменила своей фирменной короткой прическе.