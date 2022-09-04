Подлогом не гнушались: правду об «Отпетых мошенниках» предали огласке

Пока одни звезды всячески избегают вездесущих папарацци и журналистов, другие ради хайпа и популярности охотно с ними сотрудничают. Среди тех, кто сам придумывал байки о своей жизни, которые при помощи СМИ выдавались за чистую монету, оказались солисты группы «Отпетые мошенники».

Издание «Комсомольская правда » пишет, что члены некогда востребованного коллектива часто обращались в редакцию со своими идеями. Особенно сильно музыканты любили, когда их якобы случайно снимали в обществе красоток модельной внешности.

Например, по предварительной договоренности публиковались фотографии, где исполнители запечатлены в компании стриптизерш, которые бы вряд ли согласились позировать, если бы не указ сверху. На этом фантазия группы не закончилась.

Впоследствии звезды выставили все так, будто один из солистов решил продолжить вечер с женщиной низкой социальной ответственности. Музыканты, не гнушавшиеся подлогом, продумали все до мелочей. И вот публика уже горячо обсуждает снимки, на которых певец и его спутница покупают шампанское и пачку контрацептивов, которые, разумеется, охотно демонстрируют в кадре.