Подло бросил и довел до аборта: что известно о первой жене Александра Буйнова

В 70-е будущего певца Александра Буйнова забрали в армию. Он служил в Алтайском крае и встретил там свою первую жену, которую звали Люба Вдовина – рассказывает «Телепрограмма».

Молодые расписались в сельсовете. Когда служба Буйнова закончилась, пара уехала в Москву, к родителям Александра. Буйновы невестку не приняли, Любе приходилось спать на полу, под роялем, потому что места в маленькой двушке почти не было. Девушка очень тосковала по дому.

Когда Люба забеременела, свекровь настояла, чтобы девушка уехала в родную деревню, потому что ребенок будет мешать Саше учиться. Буйнов обещал жене, что обязательно вернется за ней.

Шли недели и месяцы, но Александр Буйнов так и не появился, зато на почту пришла пачка документов на развод и письмо, в котором Буйнов признался, что нашел другую и у них скоро будет свой ребенок. Люба была раздавлена и сделала аборт.

Замуж девушка так и не вышла. Через несколько лет она родила сына. Люба не смогла простить горе-мужа. Когда по телевизору шел концерт с участием Буйнова, она всегда переключала канал или уходила в другую комнату.

В 50 с небольшим Любовь Вдовина сгорела в пожаре. Узнав об этом, Александр Буйнов отменил концерт и целый день провел один в своей квартире.