Подлила масла в огонь: Вайкуле сказала про Крутого такое, что теперь скандала не избежать

Лайма Вайкуле и Игорь Крутой поругались восемь лет назад из-за фестиваля «Новая волна». Композитор планировал в очередной раз провести музыкальный конкурс в Юрмале, однако был вынужден перенести его в Сочи, а вместо него проходил фестиваль Вайкуле «Рандеву». Все это время знаменитости старались не комментировать свой конфликт, однако не так давно певица рассказала неожиданные подробности о ссоре.

Как оказалось, Вайкуле создала «Рандеву», чтобы Юрмала не осталась без музыкального мероприятия, которое проходило долгие годы в городе. Но Крутой, который перенес свое мероприятие в другую страну, посчитал это предательством со стороны исполнительницы.

«Игорь был ревнив сначала. Ему казалось, что это предательство», — признается Вайкуле.

При этом артистка подчеркивает, что намеренно не делала «Рандеву» вместо «Новой волны». По ее словам, власти Юрмалы просто предложили ей провести фестиваль, а она согласилась на их предложение.