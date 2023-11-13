Подлец на экране и в жизни: на этом актере клейма ставить негде

Актер Алексей Шевченков сегодня переживает второй пик популярности. Сериалы «Иван Грозный», «Орда», «Жила-была одна баба» посмотрели миллионы россиян и полюбили артиста вновь.

Впрочем, судьбе его не позавидуешь. Точнее, близким и коллегам звезды, ведь в жизни он такой же неприятный, как и его персонажи. О проблемах с алкоголем его знакомые знают не понаслышке и не раз становились свидетелями выходок нетрезвого артиста.

В талант Шевченкова искренне верил Джигарханян, но тот не спешил оправдывать его надежды и продолжал губить себя водкой. На съемках «Игр мотыльков» произошла другая ужасная история: актер в пьяном угаре сцепился с Сергеем Шнуровым и получил от него бутылкой шампанского по голове.

Долгое время казалось, что у Шевченкова крепкий и счастливый брак с супругой Ольгой. Правда вскрылась после того, как актер попытался утаить факт рождения третьей дочери: она была от другой женщины.