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Подлец на экране и в жизни: на этом актере клейма ставить негде

13 ноября 2023 10:45
Подлец на экране и в жизни: на этом актере клейма ставить негде

Биография звезды сплошь усыпана неприятными фактами.

Актер Алексей Шевченков сегодня переживает второй пик популярности. Сериалы «Иван Грозный», «Орда», «Жила-была одна баба» посмотрели миллионы россиян и полюбили артиста вновь.

Впрочем, судьбе его не позавидуешь. Точнее, близким и коллегам звезды, ведь в жизни он такой же неприятный, как и его персонажи. О проблемах с алкоголем его знакомые знают не понаслышке и не раз становились свидетелями выходок нетрезвого артиста.

В талант Шевченкова искренне верил Джигарханян, но тот не спешил оправдывать его надежды и продолжал губить себя водкой. На съемках «Игр мотыльков» произошла другая ужасная история: актер в пьяном угаре сцепился с Сергеем Шнуровым и получил от него бутылкой шампанского по голове.

Долгое время казалось, что у Шевченкова крепкий и счастливый брак с супругой Ольгой. Правда вскрылась после того, как актер попытался утаить факт рождения третьей дочери: она была от другой женщины.

Фото: Кадр из программы «Судьба человека»‎
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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