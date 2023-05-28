Подлец из «Громовых» оказался плохим человеком и в реальности: мурашки по коже от его бесчинств

Драматический сериал «Громовы» стал трамплином в карьере Ивана Стебунова. В многосерийной драме он исполнил роль Семена, который в одной из серий не может контролировать чувства и насилует свою возлюбленную Настю в исполнении Глафиры Тархановой. Зрители были шокированы искренней игрой артиста и даже не догадывались, что вне камер знаменитость тоже нельзя назвать законопослушным человеком.

Так, в 2008 году артист сделал предложение своей возлюбленной Марине Александровой. Артисты были счастливы друг с другом, но Стебунов постоянно отсутствовал дома из-за съемок и гастролей театра. В итоге он не смог сохранить верность супруге.

«Сказать честно? Я изменил. Да, я изменил ей во Львове», — признался на всю страну артист в шоу «Судьба человека».

В итоге следующий год Стебунов и Александрова пытались сохранить отношения, но это ни к чему не привело. Артистка развелась с неверным мужем и спустя год начала роман с режиссером Андреем Болтенко. Звезда сериала «Мосгаз» в 2012 году вышла за избранника замуж и воспитывает вместе с ним двоих детей, Андрея и Катю.