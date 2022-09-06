Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь

Конкурс «Мисс Вселенная» уже не вызывает большого интереса у зрительской аудитории, но все еще остается самым престижным в мире смотром красавиц. И неудивительно, что внешность участниц продолжает привлекать к себе внимание, но иногда это достигается совершенно неожиданным способом.

В 2019 году организаторы очередного конкурса решили показать участниц без привычного «тяжелого» макияжа. Оказалось, что девушек попросту не узнать, ведь они не похожи сами на себя.

22-летняя (на тот момент) Тереза Руглио из Мальты, работавшая школьным волонтером, не выглядела на представленных фотографиях как модель с обложки журнала. То же самое можно сказать и о снимках Бебианы Мангал из Сент-Люсии, которая в свои 23 года тоже была волонтером и помогала бездомным в родной стране. А 18-летнюю Сисси Ло из Гуама организаторы конкурса вообще назвали «подростком».