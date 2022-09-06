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Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь

6 сентября 2022 10:30
Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь

Без привычного «тяжелого» макияжа участницы конкурса выглядят совершенно иначе.

Конкурс «Мисс Вселенная» уже не вызывает большого интереса у зрительской аудитории, но все еще остается самым престижным в мире смотром красавиц. И неудивительно, что внешность участниц продолжает привлекать к себе внимание, но иногда это достигается совершенно неожиданным способом.

Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь

В 2019 году организаторы очередного конкурса решили показать участниц без привычного «тяжелого» макияжа. Оказалось, что девушек попросту не узнать, ведь они не похожи сами на себя.

Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь

22-летняя (на тот момент) Тереза Руглио из Мальты, работавшая школьным волонтером, не выглядела на представленных фотографиях как модель с обложки журнала. То же самое можно сказать и о снимках Бебианы Мангал из Сент-Люсии, которая в свои 23 года тоже была волонтером и помогала бездомным в родной стране. А 18-летнюю Сисси Ло из Гуама организаторы конкурса вообще назвали «подростком».

Подкупили жюри? «Честные» фото участниц конкурса «Мисс Вселенная» вызвали оторопь
Фото: Legion-Media, соцсети
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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