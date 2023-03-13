Подкупил целым островом: гляньте на красотку, родившую от 82-летнего старика

Любви все возрасты покорны — об этом как никто другой знает Роберто Кавалли. Итальянский модельер счастлив рядом с Сандрой Бергман, которая младше его на целых 45 лет.

Не так давно красотка-модель подарила своему возлюбленному сына. Модельер назвал наследника в честь отца — Джорджио. К слову, отношения пары начались еще в 2014 году. Кавалли потерял голову от своей избранницы и преподнес ей в подарок целый остров, расположенный на ее родине — в Швеции.

Между тем в искренность чувств пары верят не все. Хейтеры не перестают твердить, что Бергман уже давно следовало найти себе более молодого и привлекательного супруга. По мнению многих, модель слишком уж эффектна, чтобы жить с таким стариком, как Кавалли.

Как бы там ни было, 37-летняя Сандра не обращает внимание на мнение посторонних. Тем временем поклонники отмечают, что рядом со своим возлюбленным она выглядит счастливой и довольной жизнью.