Подковерные игры: за что Акунин ненавидел главную звезду «Турецкого гамбита»

Участие в фильме «Турецкий гамбит» стало очень важным этапом в карьере Ольги Красько. За два года до съемок она окончила Школу-студию МХАТ и еще не могла похвастаться обилием ролей. А в экранизации детектива Бориса Акунина ей внезапно досталась главная героиня. На ее кандидатуре настоял режиссер Джаник Файзиев, который при первой же встрече с Ольгой понял, что она прекрасно подойдет для роли помощницы Фандорина, Вари Суворовой.

Однако писатель выступил резко против Ольги. Акунин полагал, что начинающая актриса не справится с важным персонажем и испортит весь фильм.

«О том, что он был не в восторге от моей кандидатуры, я узнала только спустя год после съемок», — рассказывала Красько в интервью для СМИ.

Файзиеву стоило больших трудов примирить Акунина со своим выбором. Его расчет оправдался: фильм «Турецкий гамбит» в 2005 году с рекордными сборами прошел в кинотеатрах и получил несколько важных кинопремий. А для Красько ее роль стала путевкой в большое кино. Кстати, по словам актрисы, после премьеры Акунин изменил свое мнение и признал, что ей удалось точно передать манеры главной героини.