Подкосило семейное горе: что стало с Моранисом из «Дорогая, я уменьшил детей»

Рик Моранис стал известен в конце 80-х, когда принял участие в серии культовых голливудских фильмов. Особенно он запомнился зрителям по комедии «Дорогая, я уменьшил детей», где воплотил роль главы семейства, ученого Залински. Фанаты были уверены, что артист подарил им еще множество ярких ролей, однако в середине 90-х он неожиданно пропал с экранов.

Как оказалось, в 1991 году от рака молочной железы скончалась его супруга Энн. Артист очень тяжело перенес уход жены, а в 1997 году решил навсегда оставить кинематограф и сконцентрироваться на воспитании двоих детей, сына Митчелла и дочери Рейчел.

После завершения карьеры актера он занимался лишь озвучиванием мультфильмов. Именно он подарил голос лосю Ратту в серии мультфильмов «Братец медвежонок» и, например, принял участие в мультфильме «Олененок Рудольф 2: Остров потерянных игрушек».

Сейчас же, когда наследники Мораниса выросли, он начал постепенно возвращаться в кинематограф. Так, он снялся в сериале «Голдберги», а в скором времени должна выйти очередная часть комедии «Дорогая, я уменьшил детей», где артист вновь вернется к любимому образу.