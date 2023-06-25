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Подкаминская из «Кухни» засветила трусики и бра из-за сильного ветра: мужчины в восторге

25 июня 2023 06:15
Подкаминская из «Кухни» засветила трусики и бра из-за сильного ветра: мужчины в восторге

Чувственное видео не осталось без внимания поклонников.

Елена Подкаминская первый месяц лета решила провести не на съемочной площадке, а в отпуске. Артистка вместе с родными отправилась на турецкое побережье, откуда делилась весьма пикантными публикациями.

Так, на странице звезды «Кухни» появился короткий ролик, снятый на отельном пирсе. В кадре Подкаминская прогуливается под солнцем и пытается прикрыть свою фигуру широкой зеленой рубашкой. Но порывистый ветер рушит все ее планы, оголяя стройную фигуру в миниатюрном купальнике.

Фанаты не смогли оставить без внимания смелое видео. В комментариях они не поскупились на комплименты в адрес Подкаминской. По их мнению, 44-летняя знаменитость выглядит значительно моложе своих лет и поражает стройностью и красотой.

«Вы классная и до безумия приятная», «Она прекрасна», «Любимая актриса», «Мой идеал», — расхваливают артистку поклонники.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Кухня», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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