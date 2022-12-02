Подкаблучники и слабаки: 3 знака Зодиака, мужчины-представители которых являются настоящими «тряпками» в браке
Эти знаки охотно отдают роль семейного лидера жене.
Во многих мировых культурах роль главы семьи традиционно отводится мужчине. Именно на плечи представителей сильного пола ложится ответственность за материальное благополучие семейства и принятие важных решений. Однако во все времена существовали и такие мужчины, которые с удовольствием делегировали все эти обязанности жене. По словам астрологов, чаще всего на коротком поводке у своей возлюбленной оказываются представители определенных знаков зодиака. Эксперты рассказали, под какими созвездиями появляются на свет главные подкаблучники в гороскопе.
Рак
Мужчина, рожденный под знаком Рака, может очень долго искать свою единственную. Однако даже если такая встретится на его пути, природная мягкость и нерешительность мешают ему сделать предложение руки и сердца. Избраннице предстоит с самого начала взять дело под свой контроль и мягко, но убедительно подтолкнуть Рака к столь важному шагу. В семейной жизни уроженец водного знака также будет во всем потакать своей второй половинке.
Не столько потому, что он подкаблучник - дело в том, что Раку действительно нравится обсуждать каждую мелочь с женой и прислушиваться к ее мнению.
Дева
Представители земного знака по праву считаются самыми преданными супругами в гороскопе. Мужчины, появившиеся на свет под созвездием Девы, с молодости мечтают о союзе, в котором партнеры будут внимательно прислушиваться друг к другу и идти на компромисс.
Как только уроженец знака вступает в брак, он начинает воплощать свои грезы в реальность по полной программе.
Кроме того, мужчина-Дева с радостью берет на себя домашние хлопоты, в том числе уборку, приготовление еды, покупку продуктов. Если супруга чем-то занята, представителю знака не составит труда посидеть с детьми или сделать с ними уроки.
Рыбы
Уроженцы водного знака - создания тихие и неконфликтные. Они мечтают о семье, в которой всегда будет царить мир, взаимопонимание, комфорт. Семейные ссоры причиняют мужчине-Рыбы настоящие страдания, поэтому он всеми силами пытается предупредить их и избежать.
Отличная интуиция и хорошее знание психологических особенностей своей спутницы помогают Рыбе представить, что может стать поводом для конфликта, и предотвратить его.
Представитель этого знака - заботливый, внимательный, нежный спутник жизни, который и вкусный ужин приготовит (ну или закажет его в доставке), и с детьми посидит, и мусорное ведро без лишних напоминаний вынесет.