Подкаблучники и слабаки: 3 знака Зодиака, мужчины-представители которых являются настоящими «тряпками» в браке

Во многих мировых культурах роль главы семьи традиционно отводится мужчине. Именно на плечи представителей сильного пола ложится ответственность за материальное благополучие семейства и принятие важных решений. Однако во все времена существовали и такие мужчины, которые с удовольствием делегировали все эти обязанности жене. По словам астрологов, чаще всего на коротком поводке у своей возлюбленной оказываются представители определенных знаков зодиака. Эксперты рассказали, под какими созвездиями появляются на свет главные подкаблучники в гороскопе.

Рак

Мужчина, рожденный под знаком Рака, может очень долго искать свою единственную. Однако даже если такая встретится на его пути, природная мягкость и нерешительность мешают ему сделать предложение руки и сердца. Избраннице предстоит с самого начала взять дело под свой контроль и мягко, но убедительно подтолкнуть Рака к столь важному шагу. В семейной жизни уроженец водного знака также будет во всем потакать своей второй половинке.

Не столько потому, что он подкаблучник - дело в том, что Раку действительно нравится обсуждать каждую мелочь с женой и прислушиваться к ее мнению.

Дева

Представители земного знака по праву считаются самыми преданными супругами в гороскопе. Мужчины, появившиеся на свет под созвездием Девы, с молодости мечтают о союзе, в котором партнеры будут внимательно прислушиваться друг к другу и идти на компромисс.

Как только уроженец знака вступает в брак, он начинает воплощать свои грезы в реальность по полной программе.

Кроме того, мужчина-Дева с радостью берет на себя домашние хлопоты, в том числе уборку, приготовление еды, покупку продуктов. Если супруга чем-то занята, представителю знака не составит труда посидеть с детьми или сделать с ними уроки.

Рыбы

Уроженцы водного знака - создания тихие и неконфликтные. Они мечтают о семье, в которой всегда будет царить мир, взаимопонимание, комфорт. Семейные ссоры причиняют мужчине-Рыбы настоящие страдания, поэтому он всеми силами пытается предупредить их и избежать.

Отличная интуиция и хорошее знание психологических особенностей своей спутницы помогают Рыбе представить, что может стать поводом для конфликта, и предотвратить его.

Представитель этого знака - заботливый, внимательный, нежный спутник жизни, который и вкусный ужин приготовит (ну или закажет его в доставке), и с детьми посидит, и мусорное ведро без лишних напоминаний вынесет.