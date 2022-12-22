Подхваченная в Африке болезнь обезобразила красавицу СССР: фото до и после

Елена Цыплакова на пике своей карьеры покоряла зрителей не только актерским талантом, но и эффектной внешностью. Миллионы фанатов признавались ей в любви, увидев, например, в лентах «Мы из джаза» или «Д’Артаньян и три мушкетера», и осыпали письмами, однако неудачное путешествие полностью изменило ее жизнь.

Дело в том, что в возрасте 27 лет Цыплакова отправилась с советской делегацией в Африку, где заболела малярией. Врачи не смогли сразу поставить ей верный диагноз, а когда начали лечение, то пришлось прибегнуть к гормональным препаратам. В итоге, когда артистка выписалась из больницы, она весила уже 112 килограммов и не могла иметь детей.

Неожиданная перемена во внешности стала ударом для молодой актрисы. Она начала вести затворнический образ жизни и вернулась на экраны только в 1987 году. С того времени она занимается режиссурой и изредка снимается в фильмах и сериалах, а последние несколько лет преподает актерское мастерство.

При этом Цыплаковой так и не удалось избавиться от последствий болезни. Она до сих пор страдает от лишнего веса, и в ней уже невозможно узнать звезду «Мы из джаза», некогда покорившую сердца миллионов фанатов.