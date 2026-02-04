Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Подходит как-то к Бывалому жена — и это Гайдай: нет, это не страшный сон после «Самогонщиков», а вырезанная сцена

4 февраля 2026 13:17
Кадр из фильма «Самогонщики» (1961)

Леонид Гайдай однажды вышел в кадр в самом неожиданном образе.

В советском кино зритель привык видеть Леонида Гайдая за камерой — строгого, ироничного, почти незаметного. Но сам режиссер время от времени нарушал это правило и появлялся в кадре, причем в самых неожиданных образах.

Он сыграл архивариуса в «Двенадцати стульях», пьяницу в подворотне в «Бриллиантовой руке», изобретателя в «Трижды воскресшем».

А в фильме «Самогонщики» он вообще решил исполнить роль жены Бывалого.

По задумке сцена должна была стать неожиданной шуткой: герой возвращается домой, а навстречу ему выходит супруга — в исполнении режиссера. Грим, костюм, характерная пластика — все было сделано всерьез, ну, почти.

Но эпизод исчез на монтаже

Когда материал отсмотрели, стало ясно: трюк считывается слишком буквально. Зритель видел не персонажа, а человека в костюме. Иллюзия рушилась, а вместе с ней и ритм сцены. Гайдай отправил эпизод «под нож».

Был ещё медведь

Еще одна роль Леонида Гайдая, которая так и не дошла до зрителя — это медведь в короткометражке «Пёс Барбос и необычный кросс».

По замыслу, после погони Трус вбегал в шалаш, а следом оттуда должен был вылезти зверюга. Гайдай надел медвежью шкуру и снялся в эпизоде, но на монтаже сцену убрали: в кадре было слишком заметно, что под костюмом — человек, пишет дзен-канал Дом кино.

Фото: Кадр из фильма «Самогонщики» (1961)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
