Подходит больше чем Безруков: вы ахнете, узнав, кто должен был сыграть Сашу Белого на самом деле

Саша Белый стал визитной карточкой для талантливого актера Сергея Безрукова. Безруков сыграл уже множество ролей в кино и в театре, однако для миллионов россиян он все еще бандит Белый – и никого больше в этой роли поклонники не видят. Однако сыграть Сашу Белова могли совсем другие артисты.

Метил на эту роль и Владимир Машков, который в начале нулевых был уже признанной звездой. Но в фильме Машкова не взяли по двум причинам: актер выглядел заметно старше своего персонажа, да и именитому артисту пришлось бы заплатить солидный гонорар.

Хотел сыграть Сашу Белого и Константин Хабенский, который на момент выхода «Бригады» еще не был широко известен публике.

Неизвестно, почему режиссера не устроила кандидатура актера, но впереди Хабенского ждало много других замечательных фильмов.

Еще одним кандидатом на главную роль в картине был артист Сергей Шнырев, но в итоге ему все же предпочли Безрукова. Зато Шнырев успел засветиться в других знакомых сериалах.