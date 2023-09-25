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Подходила больше: вот кто должен был играть главную роль в «Маленькой Вере»

25 сентября 2023 15:45
Подходила больше: вот кто должен был играть главную роль в «Маленькой Вере»

Артистка упустила уникальный шанс.

Скандальный фильм «Маленькая Вера» вышел на экраны в 1988 году. Режиссер Василий Пичул пошел на смелый творческий эксперимент и впервые в советском кино показал откровенную любовную сцену во всех подробностях. После премьеры Наталья Негода, исполнившая главную роль, стала настоящей звездой. Однако на ее месте могла быть другая актриса.

Пичул видел в своем фильме знаменитость, которая прославилась еще в детстве. Речь идет о Яне Поплавской, сыгравшей в ленте «Про Красную Шапочку». Барышня блестяще справилась с пробами: постановщик был в восторге. Понравилась героиня и самой Поплавской. Правда, в дело вмешался худсовет.

Начальство справедливо рассудило, что не стоит звезде детского фильма играть во «взрослом» кино с эротическими сценами. Согласилась с такой позицией и сама артистка. Так роль и досталась никому не известной Негоде.

Подходила больше: вот кто должен был играть главную роль в «Маленькой Вере»
Фото: кадр из фильма «Маленькая Вера» (1988), кадр из фильма «Переходный возраст» (1968)
Алла Новикова
Алла Новикова
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