Подходил не хуже Гагарина: ахнете, узнав, какой известный телеведущий планировал лететь в космос

В СССР поездки за границу могли позволить себе немногие. Поэтому для большинства зрителей единственным способом увидеть мир была программа «Клуб путешественников». Ведущим шоу на протяжении многих лет был Юрий Сенкевич.

Изначально звезда телевидения намеревался стать военным врачом. Но его способности к научной работе заметили еще во время обучения в академии. Так Юрий Александрович попал в Институт авиационной и космической медицины. Об этом рассказало издание «Аргументы и факты».

В 1964 году в космос отправился первый в мире врач. Выбор пал на Бориса Егорова. Планировалось, что и другие медики будут работать на орбите: полететь должен был и Сенкевич. Он оказался в числе сотрудников, которых готовили как врачей-исследователей. К сожалению, эту программу так и не реализовали. Зато Юрий Александрович объездил весь мир и знакомил с ним миллионы соотечественников.