Подход европеек к гигиене отличается от того, к чему привыкли россияне: вот как моются на Западе

В каждой стране есть свои традиции и обычаи. Распространяются они и на такие бытовые мелочи, как мытье рук или принятие ванны. Оказалось, что обычные для большинства россиянок условия в Европе считаются огромной роскошью. Из соображений экономии они сокращают расход воды до поразительного минимума.

В России все привыкли мыть руки и лицо под проточной водой. Европейки подобное расточительство себе не позволяют. Чтобы не тратить лишнюю воду и не накручивать размер коммунальных счетов, они набирают воду в раковину и только потом умываются.

Водные процедуры также ограничены по времени и объемам. Нежиться в ванне большинство жительниц Европы не привыкли. Они принимают душ и при этом тоже не забывают об экономии. Каждая немка или итальянка закроет воду, прежде чем нанести шампунь на волосы.

Кстати, ежедневное мытье головы тоже встречается редко. На это могут решиться очень состоятельные особы. Как правило, женщины тратят на это воду и свое время не чаще пары раз в неделю.