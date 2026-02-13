Оповещения от Киноафиши
Подготовили подарки фанатам мини: три сериала по 8 серий — о шпионе, таксисте и программисте

13 февраля 2026 13:17
Хороший сериал — это не обязательно эпопея на десять лет с приквелами, сиквелами и бесконечными перезапусками.

Иные многосезонные гиганты позавидовали бы целостности и продуманности коротких историй. Для тех, кто уже выдохся пересматривать «Чернобыль» и «Острые предметы» или находится в поиске чего-то столь же сильного после «Оленёнка» и «Переходного возраста», мы собрали три мини-сериала по восемь серий.

«Ночной администратор» (2016, 8 серий)

Бывший британский солдат Джонатан Пайн (Том Хиддлстон) служит ночным администратором в роскошных отелях и надеется забыть военное прошлое. Но именно такой человек — бесстрашный, самоотверженный, привыкший действовать в одиночку — нужен сотруднице МИ-6 Анджеле Бёрр (блистательная Оливия Колман). Ей требуется внедрить агента в окружение Ричарда Ропера (Хью Лори), торговца оружием, перед которым бессильны все мировые спецслужбы.

Пайн соглашается, он жаждет мести за убитого друга. Экранизация романа Джона ле Карре от датского режиссёра Сюзанны Бир держит в напряжении до последней секунды, а Том Хиддлстон в элегантных костюмах окончательно убеждает: роль нового агента 007 создана для него. Жаль, что Вильнев ищет кого помоложе.

«Программисты» (2020, 8 серий)

Лили Чан (Соноя Мидзуно) работает в IT-корпорации Amaya и подозревает: смерть её парня Сергея (Карл Глусман) — не самоубийство. За несколько дней до гибели его перевели в засекреченный отдел Devs, откуда он тщетно пытался вынести информацию. Начав собственное расследование, Лили погружается в настоящий заговор.

Создатель сериала Алекс Гарленд («Аннигиляция», «Из машины») виртуозно смешивает шпионский триллер с философской притчей. Загадочный глава Amaya Форест (Ник Офферман) и его помощница Кэти (Элисон Пилл) ищут ответ на вопрос, мучающий человечество веками: всё в жизни предопределено или у нас есть свобода воли?

«Однажды ночью» (2016, 8 серий)

Тихой нью-йоркской ночью студент Наз (Риз Ахмед), выходец из строгой пакистанской семьи, берёт без спроса отцовское такси. На заднее сиденье садится незнакомка, умоляет отвезти её на пляж, не оставлять одну. Несколько часов спустя он приходит в себя пьяным, в её постели, рядом — изуродованный труп.

Единственный, кто пытается спасти Наза, — адвокат Джон Стоун. Ремейк британского «Уголовного правосудия» превращается в историю о том, как система ломает человека.

Фото: Кадр из сериала «Ночной администратор»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
