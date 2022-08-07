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Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле

7 августа 2022 09:11
Подешевел в десятки раз: раскрыты гонорары Галкина в Израиле

Шоумену несладко живется на новом месте.

Максим Галкин еще зимой улетел в Израиль вместе с Аллой Пугачевой и детьми. После чего концерты ведущего в России стали повсеместно отменяться, рекламные контракты расторгли, а на место ведущего программы «Сегодня вечером» взяли Николая Цискаридзе. При этом сообщалось, что юморист прекрасно устроился на берегу Средиземного моря, и билеты на его заграничные выступления мгновенно распроданы.

Но на самом деле реальность оказалась не такой уж радостной. Выяснилось, что Максим Галкин получает за один концерт в Израиле всего 4000 долларов. Для сравнения на родине он зарабатывал около 120 тысяч евро за корпоратив.

«Добро пожаловать в реальный мир», – позлорадствовали интернет-пользователи. «Для него, это равно банкротству. Кредиты остались прежними, а доход упал в десятки раз», – вынесли неутешительный вердикт Галкину. Некоторые удивились, откуда у людей, незнающих нужды, могут быть кредиты. «Богатые люди все в кредитах, просто они отличаются количеством нулей», – объяснили несведущим.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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