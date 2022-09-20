Поддерживает только мать: засветившегося на сцене сына Сергея Бодрова растоптали

Звездный наследник так и не обзавелся поклонниками.

Сын Сергея Бодрова, 19-летний Александр, решил посвятить свою жизнь музыке. На счету звездного наследника, взявшего себе творческий псевдоним sanCheezeS, уже два альбома в жанре рэп.

Исполнитель выступает в столичных клубах, но о популярности говорить не приходится. Большого количества поклонников у Бодрова-младшего пока нет: его творчество не находит отклика в сердцах слушателей. Недовольны и критики, которые твердят, что композиции Александра недоработаны и слишком невыразительны.

Как пишет портал «Экспресс газета », поддерживает рэпера только его мать — Светлана Михайлова. Знаменитость уверяет, что ее сын перенял многие повадки и черты ныне покойного отца. Несмотря на критику Александра со стороны публики, актриса верит, что ее наследника ждет успех.