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Поддерживает только мать: засветившегося на сцене сына Сергея Бодрова растоптали

20 сентября 2022 13:30
Поддерживает только мать: засветившегося на сцене сына Сергея Бодрова растоптали

Звездный наследник так и не обзавелся поклонниками.

Сын Сергея Бодрова, 19-летний Александр, решил посвятить свою жизнь музыке. На счету звездного наследника, взявшего себе творческий псевдоним sanCheezeS, уже два альбома в жанре рэп.

Исполнитель выступает в столичных клубах, но о популярности говорить не приходится. Большого количества поклонников у Бодрова-младшего пока нет: его творчество не находит отклика в сердцах слушателей. Недовольны и критики, которые твердят, что композиции Александра недоработаны и слишком невыразительны.

Поддерживает только мать: засветившегося на сцене сына Сергея Бодрова растоптали

Как пишет портал «Экспресс газета», поддерживает рэпера только его мать — Светлана Михайлова. Знаменитость уверяет, что ее сын перенял многие повадки и черты ныне покойного отца. Несмотря на критику Александра со стороны публики, актриса верит, что ее наследника ждет успех.

«Меня прямо током бьет», — именно так Михайлова описывает свое состояние в те моменты, когда наблюдает за выступлениями сына.

Фото: Кадр из фильма «Восток-Запад», 1999, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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