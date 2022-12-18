Поддержали только американцы: за что маму Кевина из фильма «Один дома» прокляли киноманы

От происходящего в культовом фильме «Один дома» у зрителей захватывало дух. Родители попросту забыли взять маленького Кевина МакКаллистера с собой в далекое путешествие, чем подвергли его серьезной опасности.

При этом многих зрителей волновал вопрос о том, почему мама мальчика, обнаружив «пропажу», не стала звонить домой, чтобы узнать, что же происходит с ее наследником. Казалось бы, всего один звонок мог решить целый ворох проблем.

Из-за того, что родительница так и не набрала домашний номер, ее прокляли многие киноманы. Между тем объяснение странному поступку героини все-таки есть.

По сюжету Кейт МакКалистер не могла дозвониться домой, поскольку в их городе случилась авария на электросетях. Однако многих смутил тот факт, что это совсем не помешало Кевину заказать по телефону пиццу с сыром. И только американцы могли понять, почему так произошло.

Оказалось, что в 90-е многие семьи в США пользовались услугами разных провайдеров для местных и междугородних звонков. Из этого следует, что авария повредила местные линии электропередачи, но сделала невозможным звонок по межгороду.